Un homme devient millionnaire en retrouvant un vieux ticket de loto...

Un an après avoir joué au loto, un Américain a gagné 20 millions d'euros au New York Lotto en retrouvant un vieux billet dans une chemise! Parfois tout est une question de timing. C'est le cas de Jimmie Smith dans le New Jersey qui a vu sa vie basculer du jour au lendemain en retrouvant un vieux billet. En effet, le pactole a bien failli lui échapper, car ce n'est que 48 heures avant la date d'échéance du jackpot que l'homme de 68 ans s'est manifesté. Il est l'heureux gagnant de 24,1 millions de dollars, soit environ 20 millions d'euros. Mais il doit cela aux équipes de la New York Gaming Commission qui avaient fait une annonce: «Vérifiez vos poches, vérifiez votre boîte à gants, regardez sous les coussins du canapé. Si vous avez ce ticket gagnant, nous avons hâte de vous rencontrer.»