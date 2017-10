Une mutuelle pour les travailleurs des entreprises du FCE

C'est le cadeau fait par le FCE aux travailleurs des entreprises qui le composent. En effet, le président du Forum des chefs d'entreprise (FCE), Ali Haddad, a annoncé qu'une mutuelle sera mise en place pour les travailleurs des entreprises membres. «Elle a été créée hier et sera effective à partir d'aujourd'hui. Elle concernera tous les travailleurs de nos entreprises», a-t-il annoncé avec fierté. Il faut dire que cette belle surprise annoncée à la clôture de l'université d'été du FCE est une preuve que le pacte économique et social est sur de bons rails. Cette mutuelle va agir en complément de la sécurité sociale pour couvrir les dépenses de santé de leurs adhérents. Elle propose notamment des complémentaires santé et des complémentaires retraite. Grâce aux cotisations versées par leurs adhérents, elle mènera des actions de prévoyance et de solidarité.