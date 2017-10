Bagarres rangées à la cité Ruisseau d'or

Jebenet Lihoud, alias Ruisseau d'or, est un quartier mal famé, particulièrement connu à Annaba. A la veille du week-end dernier, une véritable bataille rangée entre de jeunes malfrats des bâtiments El Alam et Koreiche a créé une panique dans tout le quartier, les hostilités ayant été «réglées» à coups de lames, de flambeaux, de gourdins et même...de fusils harpons. Pendant deux nuits, Ruisseau d'or a vécu au rythme de ces bagarres insensées, jusqu'à l'arrivée des éléments de la Compagnie d'intervention rapide (CIR) pour épauler leurs collègues du commissariat de proximité du 4ème arrondissement. Environ une dizaine d'individus ont été alors appréhendés et conduits au poste pour l'interrogatoire d'usage. Au cours de ces deux nuits de batailles rangées, des objets pyrotechniques et des armes diverses ont été utilisés, faisant, aux dires des témoins, une vingtaine de blessés pour la plupart souffrant de brûlures causées par l'emploi de fumigènes. La cité Ruisseau d'or accueille de nombreuses familles installées bien avant l'indépendance dans ce qui constituait à l'époque une zone «indigène».