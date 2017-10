Pièces de rechange, vêtements et cosmétiques en Tunisie viennent de la contrefaçon

«Plus de 80% des composantes automobiles, habits et produits cosmétiques en vente en Tunisie sont contrefaits et représentent des risques sanitaires et économiques», a révélé, jeudi dernier le président de l'Organisation tunisienne pour informer le consommateur (Otic), Lotfi Riahi.

Il a fait cette déclaration en marge de la 3ème édition du Forum international de lutte contre la contrefaçon qui se tient à Tunis, du 19 au 22 octobre 2017, sur le thème «La contrefaçon... qui stoppe l'hémorragie?», et qui a détruit environ 100.000 produits contrefaits, saisis par les services de la douane et le corps du contrôle économique. Riahi estime «nécessaire de sensibiliser le citoyen aux répercussions de ce phénomène qui a pris une grande ampleur». Le président de l'Otic a aussi incité le consommateur à boycotter les produits proposés par les vendeurs ambulants à bas prix.