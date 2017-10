Un espace vert qui a retrouvé son lustre d'antan

C'est un autre exemple à suivre. Livré longtemps aux aléas de la météo, un espace de détente et d'oxygénation très connu du milieu sportif à Berrahal, baptisé «black forest» (forêt noire) en raison des centaines de conifères répartis sur une dizaine d'hectares, a bénéficié samedi dernier d'une opération de réhabilitation conduite par les services de la Conservation des forêts de la wilaya en collaboration avec l'association «Nas-El Kheir». Ce sont plus de 200 enfants scolarisés et de nombreux sportifs qui ont participé au nettoyage du site et à l'opération qui doit se poursuivre de plantation de centaines de différents arbres pour redonner à la verdure son lustre d'antan. Situé aux abords de la RN 44, à moins de 2 km de la sortie Ouest de la ville, le site en question existe depuis cinq décennies.