Un incendie ravage le camp des sans-papiers africains à Batna

Un violent incendie s'est déclaré, dans la soirée du jeudi au vendredi, dans un camp abritant des ressortissants africains, aux abords ouest de la ville de Batna, sur une superficie de 1500 m2. La violence des flammes a été telle que le camp en question a été totalement détruit, avec tout ce qu'il contenait comme tentes, couvertures et divers effets et équipements ménagers. La Protection civile a mobilisé tous les moyens humains et matériels, dont 33 agents d'intervention de l'unité principale de Batna et de l'unité secondaire de Hamla, dotés de cinq camions anti-incendie et quatre ambulances, pendant plusieurs heures pour venir à bout des flammes. Le sinistre n'a fait aucune victime.