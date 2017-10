L'algue algérienne sera exportée

La filièred'aquaculture à Oran s'est dotée d'une ferme pilote spécialisée en élevage d'algues à Misserghine. Cette ferme, deuxième du genre au niveau national après celle de Tamanrasset, fait partie d'une chaîne aquacole dans la capitale de l'Ouest du pays qui dispose actuellement de fermes d'élevage de poissons et de mollusques. D'un investissement privé, cette ferme a été réalisée il y a un an après plusieurs expériences et études ayant duré cinq années pour produire sept quintaux de spiruline au niveau de quatre bassins situés au sein de serres, a fait savoir le promoteur, Anouar Redouane. Celui mise sur l'accroissement de la production pour se tourner vers l'exportation,

a-t-il expliqué signalant qu'il avait reçu des commandes de pays européens dont la France et l'Italie et de pays du Moyen-Orient.