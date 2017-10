L'arbre mérite sa journée

L'utilité de la forêt n'est plus à démontrer, c'est pourquoi elle mérite qu'on lui accorde beaucoup plus d'importance. C'est dans cette perspective que sera célébrée demain la Journée nationale de l'arbre à travers les 48 wilayas du pays. Un événement qui coïncide avec le lancement de la campagne de plantation à travers tout le territoire national. Selon un communiqué de la direction générale des forêts qui rapporte l'information, la célébration de cette année sera organisée sous le thème «Tous ensemble pour préserver et reconstituer nos forêts incendiées». Toujours selon cette même source, le choix de ce thème permettra de se pencher sur l'importance de l'arbre et des écosystèmes forestiers dans l'atténuation des changements climatiques et leur contribution à l'économie nationale.