La "TAAT" pour nourrir l'Afrique

La Banque africaine de développement (BAD) vient de développer une nouvelle initiative, dite «TAAT» (Technologies pour la transformation de l'agriculture en Afrique) pour assurer 513 millions de tonnes de production alimentaire en plus, a indiqué cette institution sur son site Web. Quelque 655 actions vont être minutieusement développées dans le cadre de cette initiative, qui devrait générer près de 513 millions de tonnes de production alimentaire en plus et ainsi sortir près de 250 millions d'Africains de la pauvreté d'ici à 2025, a précisé la BAD. Cette initiative est une réponse qui mise sur le savoir et l'innovation pour déployer à grande échelle les technologies éprouvées à travers l'Afrique, explique l'institution financière qui a avancé que 25 pays africains ont déjà écrit à la BAD pour dire leur intérêt et leur volonté de participer à TAAT.