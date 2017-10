Le CIC a la cote parmi les Algériens

Le Centre international des Conférences est un joyau architectural. Il est donc normal qu'il suscite la curiosité des Algériens. Il devient même branché d'y faire un tour. De fait, à chaque manifestation économique, culturelle ou politique qu'abrite le CIC, les «tontons, les papas et frangins» responsables sont «harcelés» par leurs familles.

Tout le monde veut son selfie à l'intérieur de l'enceinte. Du coup, les séminaires, comme celui de la Cnma qui s'y déroule actuellement, les conférences et autres dîners officiels, sont autant de rendez-vous où les parents de responsables parviennent à se faire inviter. Il se trouve parfois que les sollicitations soient tellement importantes en nombre que l'on oublie les professionnels, censés être les plus concernés par l'événement.