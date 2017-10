La poire: plus que jamais abondante!

La poire, ce fruit succulent, est visiblement très abondante cette année. Elle est disponible en grande quantité sur tous les étals des commerçants de l'alimentation générale. 100% produit local, les consommateurs n'hésitent pas à en profiter. En plus du fait qu'elle est d'une excellente qualité, son prix n'est pas très élevé par rapport aux années passées. Elle se vend en effet entre 100 et 150 DA. Il est à rappeler que la poire est un fruit qui sert aussi à la fabrication du jus. Les médecins affirment qu'en la mangeant fraïche en jus, la poire est très bénéfique pour la santé et particulièrement pour la peau.