Les Algériens choisissent leurs YouTubers préférés

Le samedi 21 octobre 2017 s'est tenu au Sheraton Club des Pins Resort d'Alger «l'Algerian YouTubers Awards ´´AYA'', une cérémonie qui récompense les meilleurs YouTubers algériens. L'événement a eu pour sa première édition la thématique «Ensemble contre le racisme». Le choix des lauréats de chaque catégorie est revenu au vote des internautes et ce, grâce à une plateforme Web spécifiquement dédiée, et sous contrôle d'un huissier de justice. Amira Riaâ, DZ Djoker, Mourad Oudia, Miss Cha, des noms déjà célèbres avec une notoriété qui s'étend au-delà de la Toile algérienne, ont fait partie des nominés dans différentes catégories aux côtés de leurs compétiteurs. En plus de ces derniers seront aussi présents d'autres YouTubers, bloggeurs et Instagramers qui seront accessibles et disponibles pour échanger et partager des moments avec les membres de leurs communautés.