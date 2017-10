Quand les usagers du tramway font acte de solidarité

Un nouveau phénomène émerge dans la capitale. Certains des usagers du tramway qui achètent leurs billets à 40 dinars, valables pour une durée d'une heure et demie, et qui n'en utilisent finalement que l'équivalent de 10 à 30 DA, posent le billet en question, une fois descendus de la rame à un endroit bien précis d'une quelconque station. Il est de ce fait mis à la disposition d'autres personnes qui ne sont par conséquent, pas obligées d'acheter à leur tour un ticket. Cette pratique qui enchante plus d'un habitué de ce moyen de transport, commence à se répandre un peu partout à Alger, au niveau des stations de tramway.