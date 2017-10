Un Raid des sables pour promouvoir le tourisme

Avis à tous les friands de découverte et de conduite. Le Raid des sables d'Algérie, se déroulera à compter de demain.

Sur un parcours global de 2000 kilomètres, il traversera les régions d'Alger, Djelfa, Ghardaïa, El-Goléa, In Salah, Moulay Lahcen et pour finir, Tamanrasset, afin d'y célébrer la commémoration du premier novembre 1954. Cet évènement est parrainé par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, organisé par M'zab Tour en partenariat avec le groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme.

Le départ sera donné de l'hotel El Aurassi demain à 8h et prendra fin le 3 novembre prochain.