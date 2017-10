Un permis de construire en moins de 24 heures à Béchar

La délivrance du permis de construire pour la réalisation des projets d'investissements privés ou publics à Béchar se fera désormais en moins de 24 heures après la validation des projets, a annoncé lundi soir le wali. «Désormais, pour encourager et inciter les promoteurs de projets à les implanter et permettre la réduction des délais de leur réalisation, la wilaya procédera à travers une cellule spécialisée à la délivrance de ce document en moins de 24 heures», a affirmé Tewfik Dziri, en marge de la présentation aux autorités de la wilaya et à la société civile du projet de création du premier parc d'attractions dans la commune de Béchar. «A travers cette mesure, nous voulons accompagner les investisseurs pour l'implantation, la création et le développement de leur projet et ce, au titre des efforts de l'Etat tendant à la promotion et au développement des investissements publics et privés», a-t-il précisé.