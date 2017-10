Dély Brahim: quand Mobilis méprise ses clients

Depuis 8 jours les réseaux des servants d'un grand quartier résidentiel à Dély Brahim sont en dérangement. Malgré des centaines d'appels, des habitants du quartier Haï El Bina, au numéro vert et les promesses reçues, ces citoyens restent coupés du monde par la négligence de la direction Mobilis qui a été pourtant saisie avec insistance. Voilà comment on détruit la crédibilité d'une entreprise publique. Les conséquences ne se sont pas fait attendre puisque cette situation a poussé certains habitants à changer carrément d'opérateur. Ooredoo et Djezzy seront les gagnants de cette méprise de Mobilis.