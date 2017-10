L'EMA lance une carte sans contact pour les abonnés

L'Entreprise du Métro d'Alger (EMA) lance un nouveau service intitulé «la carte sans contact (CSC,carte à puce)» destinée aux clients utilisant fréquemment le métro et le tramway et ce à partir du 24 octobre 2017, a indiqué l'entreprise publique dans un communiqué. La carte à puce sera mise essentiellement à disposition des abonnés usagers des deux réseaux de transports (métro et tramway) à la même date, ajoute la même source. Selon la même source, l'interopérabilité est la capacité que possède un système ou un produit, dont les interfaces sont intégralement connues, en fonction avec d'autres systèmes ou produits existants ou futurs et ce sans restriction d'accès ou de mise en oeuvre. Le client dispose pour voyager d'un support (carte à puce sans contact CSC) unique sur lequel, il peut charger à la fois ses titres (abonnements, unités de voyage) de transport et ses droits à réduction, explique le communiqué. Ce support est utilisé sur les deux modes de transport (métro/tramway), chaque réseau reconnaît, accepte et traite le support interopérable émis par l'autre réseau partenaire.