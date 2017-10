Le 5e Salon de l'étudiant en novembre

Pour sa 5e année consécutive, le premier Salon de l'étudiant algérien «The Graduate Fair» invite d'ores et déjà à explorer encore plus de villes algériennes et promet un magnifique partage avec les jeunes diplômés et stagiaires. Après une édition réussie de la caravane de Printemps, l'invitation est donc lancée pour rejoindre l'édition de l'Automne qui passera par Béjaïa, Alger et Tlemcen du 9 au 14 novembre prochain. Ce rendez-vous permettra à ceux qui s'y rendront d'augmenter leur notoriété, de consolider leur image de marque, de défendre les couleurs du pays, d'afficher leur savoir-faire. Et enfin la possibilité de recrutement s'offrira aux jeunes diplômés et stagiaires.