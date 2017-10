Un nouveau voilier-école pour la Marine nationale

Les Forces navales algériennes ont réceptionné samedi dernier un voilier-école, construit dans un chantier naval à Gdansk, en Pologne. Le voilier-école, baptisé El Mellah 938 et mis à l'eau fin 2015 au chantier naval Remontowa Shipbuilding à Gdansk, où il a été construit, devait être réceptionné en 2016.

La frégate triangulaire à voiles frittées a une longueur de 110 mètres et une largeur de 14,5 mètres.

La surface de la voile est de 3000 m³, offrant des vitesses de voile jusqu'à 17 noeuds.

L'équipage peut compter jusqu'à 222 personnes, dont 120 cadets, selon les mêmes médias, qui rajoutent que le plus haut mât central a une hauteur de 54 mètres.