Idir invite Zidane à son concert algérois

Le chanteur kabyle Idir a invité son ami Zinedine Zidane pour assister aux deux galas qu'il donnera à Alger les 4 et 5 janvier 2018, a-t-on appris auprès de l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (Onda). Zidane fait partie des personnalités et amis invités par Idir qui effectue son retour sur scène en Algérie après 38 ans d'absence. Pour rappel, Idir avait accompagné Zidane en 2006 lors de son voyage humanitaire en Algérie. Zidane avait visité les enfants malades dans les hôpitaux Mustapha-Pacha et Thénia et s'était déplacé dans le village natal de ses parents dans la wilaya de Béjaïa.