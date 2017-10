Il vaut mieux être opéré du coeur

Le risque de développer de graves complications après une opération du coeur est deux fois moins élevé quand la chirurgie a lieu l'après-midi que le matin, en raison de l'horloge biologique, selon une étude publiée hier dans un journal médical britannique. «La chirurgie cardiaque est sûre avec très peu de complications de manière globale, mais quand on regarde dans le détail, il semble que la chirurgie l'après-midi confère une protection au coeur», a commenté David Montaigne, cardiologue à Lille (France) et coauteur de l'étude. «La compréhension de ce mécanisme permet d'envisager de nouvelles voies thérapeutiques», ajoute-t-il. «Le moment de la journée, donc l'horloge biologique et le rythme circadien, influencent la réponse du patient à ce genre d'opération», poursuit le professeur Bart Staels de l'université et du Centre hospitalier régional universitaire (Chru) de Lille, coauteur. Selon lui, «la différence n'est pas négligeable».