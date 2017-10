L'Etat financera un quotidien en tamazight

Un quotidien national en tamazight sera lancé prochainement selon le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), Si Hachemi Assad. Le même responsable a affirmé que ce projet de journal est presque finalisé et prêt à être lancé avec le ministère de la Communication et l'Etat qui financera ce quotidien. «Le journal s'appuiera sur un financement étatique similaire à celui dont bénéficie l'APS (Algérie Presse Service). Celui-ci aura pour mission de traiter des sujets politiques, culturels et sportifs à caractère national. La création de ce quotidien est en parfaite adéquation avec les orientations de l'État, notamment en ce qui concerne la question de tamazight», a précisé Hachemi Assad.