L'appel des dunes

Près de 300 concurrents d'une dizaine de nationalités prendront part à la 14ème édition du Marathon des dunes, prévu du 26 décembre au 1er janvier prochains dans la wilaya de Ghardaïa. Cet événement sportif, organisé sous le signe «Sport, Santé, Culture, Tourisme et Environnement» par «Pro organisation», une agence de communication en partenariat avec la Fédération nationale du sport pour tous, se caractérise par un parcours oasien singulier où les participants pourront, en plus de la course, apprécier la beauté du paysage de la vallée du M'zab et ses ksour ainsi que l'oasis pittoresque de Métlili. Cette manifestation sportive, à portée touristique, s'aligne sur le principe de la durabilité de l'environnement, la préservation de la nature et de la culture.