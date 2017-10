La Protection civile fête Tiferdoud, le village le plus propre

La direction générale de la Protection civile a honoré, jeudi, les habitants de Tiferdoud dans la commune d'Akbil, à 50 km à l'est de Tizi Ouzou, et lauréat du Premier Prix Rabah Aïssat du village le plus propre, édition 2017 organisé par l'APW. Sur une initiative du directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha El Habiri, une délégation de hauts cadres de la Protection civile, à sa tête le directeur de la prévention le colonel Farid Nechab, s'est rendue dans ce village pour rendre hommage aux habitants pour leur engagement en faveur de la protection de l'environnement. Quelque 600 sapeurs-pompiers dont 300 de Tizi Ouzou et 300 autres mobilisés par la direction générale ont participé à la cérémonie dans une ambiance festive créée par la fanfare et la chorale de la Protection civile qui a défilé dans les artères du village devant les villageois qui ont assisté en masse à cette manifestation.