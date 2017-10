Des cours d'anglais gratuits au Sila!

Cette année Berlitz Algeria est en partenariat avec U.S. Embassy Algiers au Salon international du livre d'Alger (Sila). Les professeurs de cette école de langues offrent des cours d'anglais gratuits. Mieux encore, le personnel de l'ambassade fera des exposés sur ses programmes éducatifs et culturels. Un initiative qui, en plus de plaire, aurait fait pas mal de jaloux parmi les délégations occidentales présentes au Sila. Les Espagnols, les Allemands et même les Français se promettent d'emboîter le pas aux Américains, dès la prochaine édition du Sila. En attendant, il faut savoir que pour cette année, les sièges sont limités, premier arrivé, premier servi...