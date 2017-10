L'aménagement de l'oued El Harrach avance bien

Au vu du nombre d'engins en action au quotidien ces derniers mois sur bon nombre de parcelles du grand projet d'aménagement de l'oued El Harrach, on peut déduire que son délai de livraison fixé au 2ème trimestre 2018 sera respecté à moins que de grosses crues viennent à forcer l'arrêt de plusieurs chantiers. Pour l'heure, il y a lieu de signaler que des riverains, notamment ceux du quartier Bourouba ex-La Montagne ont commencé à fouler les berges aménagées de l'oued. Cela démontre toute l'impatience de ces derniers à vouloir profiter de ce grand pôle d'attractions et de loisirs. Les adeptes du footing en ont déjà fait leur circuit de prédilection. Ils seront à coup sûr plus nombreux une fois le projet livré.