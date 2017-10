Les malades d'Oran, désormais, transférés par hélicoptère

Fini les évacuations d'urgence par ambulance, l'EHU d'Oran vient de se doter d'un héliport qui permettra à cet établissement de santé d'évacuer les cas urgents vers les hôpitaux spécialisés, notamment à Alger et ce, par voie aérienne en utilisant un hélicoptère mobilisé à cet effet. Ce nouvel héliport de l'Etablissement hospitalo-universitaire 1er-Novembre d'Oran a été inauguré jeudi dernier avec l'organisation d'un atterrissage expérimental réussi, d'un hélicoptère de sauvetage appartenant aux Forces aériennes algériennes. A préciser que la réalisation de cette infrastructure entre dans le cadre d'un projet national qui vise à implanter des héliports dans différentes régions du pays. L'objectif de ce projet, dans un premier temps, est l'évacuation des sauvetages en mer. La prochaine étape sera l'évacuation de toutes sortes d'urgences, celles qui concernent les accidents de la route et les grands malades, notamment avec l'avènement des hélicoptères de la police, de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile.