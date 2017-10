Les monnaies virtuelles interdites en Algérie dès 2018

Les monnaies virtuelles, telles que le bitcoin, seront interdites en Algérie, selon ce que prévoit le projet de loi de finances 2018. Ainsi, l'article 113 dudit projet de loi stipule que «l'achat, la vente, l'utilisation et la détention de la monnaie dite virtuelle est interdite». La monnaie virtuelle est celle utilisée par les internautes à travers le Web. Cette volonté d'interdire l'usage des monnaies virtuelles, régies par un système garantissant l'anonymat de leurs utilisateurs, a pour origine le souhait de l'Algérie d'«instaurer un contrôle plus strict sur ce genre de transactions numériques, qui peuvent être utilisées pour le trafic de drogue, l'évasion fiscale, et le blanchiment d'argent grâce à l'anonymat garanti de ses utilisateurs», précise le texte de loi. «Les cryptomonnaies sont aujourd'hui de plus en plus utilisées pour des transactions légales et même notre pays n'échappe pas à ce phénomène qui peut nuire à notre sécurité et notre économie», note également le texte.