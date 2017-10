A Raïs Hamidou, le coeur de la Révolution algérienne

Une réflexion est engagée pour faire du domicile sis à Raïs Hamidou, qui a abrité le 23 octobre 1954, la réunion des «six dirigeants historiques» qui ont déclenché la Révolution du 1er Novembre, un musée et une bibliothèque. C'est ce qui a été annoncé en marge de la célébration du 63e anniversaire de la réunion des six dirigeants historiques (Krim Belkacem, Didouche Mourad, Mohamed Boudiaf, Rabah Bitat, Larbi Ben M'hidi et Mostefa Benboulaïd) au domicile de Mourad Boukechoura. La question est actuellement à l'étude sous tous ses aspects car ce domicile revêt une symbolique particulière et appartient à l'histoire glorieuse de la Révolution armée. C'est dans ce lieu, en effet, que s'est tenue la réunion, un 23 octobre 1954, au cours de laquelle la date du 1er novembre a été retenue pour le déclenchement de la guerre de Libération nationale.