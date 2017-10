Du chocolat au goût de figue

Tout a commencé lorsque Amar Abid, 33 ans, diplômé en HSE, Elyas Bouguider, 32 ans, titulaire d'un diplôme en marketing, et Racham Tarik, ingénieur biologiste, ont décidé en 2015 de fusionner leurs entreprises.

Le chocolat à base de figue préparé d'une manière artisanale par des habitants de Beni Maouche et les régions avoisinantes leur a donné une idée. Après avoir acquis des machines modernes dans le cadre de l'Ansej, l'équipe s'est focalisée sur la préparation de recettes associant le goût du cacao et de la figue. Naissent une recette à base de figue sèche et une autre de figue fraîche. «70% de nos intrants sont issus du marché local. Nous utilisons les deux types de figues que nous achetons aux agriculteurs locaux.

Nous n'arrêtons pas d'enregistrer des commandes d'Alger, d'Oran et même de l'étranger», affirment les jeunes chocolatiers qui ajoutent: «Notre capacité actuelle de production est de 400 boîtes /jour mais elle ne couvre pas toute la commande.» Ils souhaitent prendre part au prochain Salon du chocolat et du café en février 2018, à Alger, afin de développer leur entreprise.