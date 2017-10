L'université Benboulaïd ouvrira une école supérieure des énergies renouvelables

une école supérieure des énergies renouvelables est prévue à moyen terme au sein de l'université Benboulaïd, à Fesdis, dans les environs immédiats de Batna-ville. Le choix de l'université en question pour l'accueil d'une infrastructure vitale destinée à développer en premier lieu les techniques d'exploitation de l'énergie solaire et plus tard de l'énergie éolienne dans le pays, est intervenu en raison des potentialités existantes actuellement au niveau du site versé à titre prédominant dans le domaine scientifique et technique. Tout s'achemine vers une issue fructueuse, sachant que l'université Benboulaïd (Batna2), a opté il y a peu de temps de cela pour l'installation de panneaux solaires et de kits solaires au sein du campus dans le but d'arriver graduellement à une autosuffisance en matière énergétique. Doté d'un laboratoire de recherches, une station solaire s'étalant sur 8 hectares a été programmée pour booster le créneau de l'énergie solaire et permettre de faire face à large échelle aux exigences actuelles et futures.