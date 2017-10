Un marathon au profit des cancéreux

Le stade Chabou-Abdelkader à Annaba a vibré samedi dernier sous les cris d'encouragements aux coureurs à pied qui ont participé à un mini marathon organisé au profit des cancéreux. Chaque participant devait contribuer avec la modique somme de 500 DA qui seront reversés au comité de lutte contre le cancer. Les parents d'élèves de l'école Athénée, coorganisateurs de la compétition et plusieurs associations caritatives, ont démontré ainsi leur attachement à la protection de l'environnement, promettant de participer régulièrement à des campagnes de propreté. L'association Ibtassim a, par exemple, regroupé plus d'une centaine de jeunes qui ont mené une course effrénée sur la piste du stade Chabou-Abdelkader. Rappelons que des séances d'aérobic, ainsi qu'un dîner-gala ont été également organisés pour essayer de collecter le plus de dons possible. Octobre Rose a ainsi marqué de son empreinte cette manifestation aux côtés de l'incontournable association Ibtassim qui a sans cesse été l'artisan majeur de ces initiatives.