73% des Algériens n'ont pas de passeport

Les Algériens ne font pas partie des peuples qui voyagent le plus. Près d'un Algérien sur quatre seulement possède un passeport valide, soit 27% de l'ensemble de la population, c'est ce qui ressort des données révélées par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nourredine Bedoui.

En chiffres, il a annoncé que les services de son ministère ont délivré 11 millions de passeports biométriques depuis 2012, soit un taux de possession de passeport valide de 27% contre 80% en Grande-Bretagne, 75% en Nouvelle-Zélande, 60% au Canada, 50% en Australie, près de 50% en France et enfin 40% aux Etats-Unis.