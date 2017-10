Les Saoudiennes autorisées à entrer dans... 3 stades

L'Arabie saoudite va autoriser les femmes à assister à des évènements sportifs dans trois stades du pays à partir de 2018. Selon les autorités de ce pays, la préparation de trois stades à Riyadh, Jeddah et Dammam pour accueillir des familles à partir du début 2018, a débuté. Cette décision intervient alors que le royaume musulman du Golfe a récemment entamé un assouplissement des restrictions imposées aux femmes. En septembre, le roi Salmane avait notamment autorisé les Saoudiennes à conduire à partir de juin 2018, une décision historique dans le dernier pays au monde qui interdisait aux femmes de prendre le volant. Quelques jours plus tôt, des centaines de Saoudiennes avaient pris place pour la première fois dans un stade de Riyadh, à l'occasion de la fête nationale qui a donné lieu à des concerts et des feux d'artifice. Jusque-là, les femmes n'étaient pas admises dans les stades, en application de la règle de séparation entre les sexes dans les espaces publics.