Oran s'est débarrassée du filet fantôme

Des plongeurs de l'association écologique marine Barbarous ont réussi à renflouer la moitié d'un filet fantôme mesurant plus de 190 m, qui continuait à tuer des poissons près de l'Ile Plane, dans la corniche oranaise, a-t-on appris hier du secrétaire général de l'association.

«L'équipe constituée de huit plongeurs a passé, vendredi dernier près de 6 heures sous l'eau, pour renflouer la moitié de ce filet fantôme long de 190 m, qui a demandé un effort physique important des plongeurs», a précisé Amine Chakouri.

«Après 6 heures passées sous l'eau, les plongeurs étaient exténués.

Il leur était impossible de faire davantage», a-t-il souligné, ajoutant qu'une deuxième mission est prévue pour le vendredi prochain pour renflouer la deuxième moitié restante.

Le filet fantôme, localisé à 8 miles marins de l'Ile Plane dite Paloma, se trouvait à une profondeur variant entre 20 et 30 m et continue à capturer des poissons, des espèces benthiques (de fonds) notamment, a-t-il encore noté.