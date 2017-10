Sonatrach fait 26 découvertes de pétrole et de gaz en 2017

Selon Mustapha Guitouni, le ministre de l'Energie, la société publique des hydrocarbures, Sonatrach, a découvert entre le 1er janvier et le 30 septembre de cette année, 26 gisements de pétrole et de gaz. L'information a été rapportée jeudi, par l'APS. C'est deux découvertes de moins que sur la même période, un an plus tôt. Selon le responsable, ces découvertes qui viendront s'ajouter aux réserves nationales de pétrole et de gaz, sont le fruit des seuls efforts du groupe Sonatrach, en dehors de tout partenariat étranger. Par ailleurs, le responsable a indiqué que sur les neuf premiers mois de l'année, les recettes publiques de pétrole et de gaz s'élèvent à 24 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 23% par rapport à la même période de l'année écoulée. Une amélioration favorisée par la légère remontée des prix du pétrole sur la période.