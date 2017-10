Air France relie Montpellier à Alger

La compagnie aérienne Air France a inauguré une nouvelle liaison entre Montpellier et Alger, sa deuxième vers la capitale algérienne. Depuis le 30 octobre 2017 et pour le reste de la saison hivernale, la compagnie nationale française propose deux vols par semaine entre Montpellier-Méditerranée et l'aéroport d'Alger-Houari Boumediene.

Les départs sont programmés lundi et samedi. Air France est en concurrence avec Air Algérie sur cette ligne.