Comment assurer une pêche durable en Méditerranée

Des représentants de plusieurs pays méditerranéens ainsi que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), se sont réunis à Alger dans le but d'identifier les meilleurs moyens pour assurer une pêche durable dans le Bassin méditerranéen. Cette rencontre de deux jours entre dans le cadre du programme FAO-CopMed II visant à gérer efficacement les ressources halieutiques. A côté de cet objectif, les animateurs de la rencontre d'Alger ont également évoqué les questions de la protection de l'environnement en plus des problématiques économiques et sociales propres à chaque pays de la région. Les représentants de l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, l'Espagne, la France, l'Italie et Malte ont évoqué les besoins spécifiques de leurs pays afin de parvenir à relever le défi d'une pêche durable.