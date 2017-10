Exportation: le port de Mostaganem donne le signal

L'activité commerciale de l'Entreprise portuaire de Mostaganem (EPM) a enregistré jusqu'au 30 septembre dernier une baisse des importations et une hausse des exportations. Les importations ont atteint, durant la période précitée, 654 020 tonnes soit une baisse de 18% par rapport à la même période de l'année dernière, alors que les exportations sont passées de 14 375 t en 2016 à 32 635 t cette année, soit un taux de 127%. Il a été procédé durant la même période à l'exportation de 633 t de produits agricoles dont la pomme de terre, les dattes et le poivron, ainsi que 166 t de couscous, 5 777 t de matériel roulant dont les élévateurs, 5 090 t d'argile entrant dans la fabrication de batteries et 3169 t d'hélium exportées vers des pays européens et africains.