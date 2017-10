L'appât du gain peut aider à arrêter de fumer

Promettre de l'argent à des fumeurs pour les inciter à arrêter de fumer est une approche encourageante, note une étude clinique menée aux Etats-Unis dans des milieux socio-économiques défavorisés. Des chercheurs du Centre médical de Boston (BMC) ont proposé un programme à 352 participants de plus de 18 ans fumant au moins

10 cigarettes par jour. La moitié a simplement reçu une documentation expliquant comment trouver de l'aide pour cesser de fumer. L'autre a eu accès à un conseiller pour les aider à obtenir des traitements de substitution à la nicotine, avec un soutien psychologique et une incitation financière. Des analyses de salive et d'urine ont permis d'établir que près de 10% des participants financièrement appâtés ne fumaient plus après six mois et 12% un an après. Contre respectivement moins de 1% et 2% dans l'autre groupe.