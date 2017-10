La Cciaf crée "Partenaires Invest"

La Chambre de commerce et d'industrie algéro-française (Cciaf), a créé Partenaires Invest, une société de droit algérien inscrite au registre du commerce d'Alger, afin d'aider les PME françaises à investir en Algérie. Il faut dire que depuis quelque temps, c'est-à-dire depuis l'instauration de la règle des «51/49%», selon laquelle l'actionnariat d'une entreprise comportant des intérêts étrangers doit appartenir en majorité à des Algériens (donc 49% au plus pour des investisseurs étrangers), les grandes entreprises françaises ne rechignent pas en général à s'engager en Algérie.La France est cependant toujours le premier investisseur hors hydrocarbures et premier employeur étranger en Algérie. Chiffres à l'appui: les entreprises françaises emploient près de 40 000 salariés (100 000 si l'on inclut les indirects), pour environ 500 entreprises implantées (une trentaine du CAC 40 sont actives ou présentes sur le marché algérien). Le principal secteur porteur d'emplois et d'activité est celui des services: les services financiers grâce à la présence de Société Générale et BNP Paribas, les transports (avec notamment la présence d'Air France).