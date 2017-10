Le tunnel le plus long d'Afrique sera en Algérie

Le tunnel El Qantas, le plus long en Afrique du Nord, est en cours de réalisation en Algérie. Il devra relier Khemis Miliana à El Affroun sur près de 50 kilomètres. Les travaux de réalisation sont confiés à des entreprises turque et chinoise pour être conçus selon les normes universelles, surtout en matière de sécurisation. En outre, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, qui a présidé la cérémonie de jonction du tunnel en présence des walis de Aïn Defla et de Blida, a annoncé que la fin des travaux est prévue pour fin 2018. Cette réalisation va permettre de réduire le temps de parcours de la ligne Alger-Oran et offrir de meilleures conditions de transport de voyageurs et de marchandises.