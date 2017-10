Organisation des lieux de travail: mode d'emploi

La CNAS Agence d'Alger organise le 6 novembre 2017 au siège de l'agence des portes ouvertes sur l'organisation des lieux de travail sous le slogan «Lieux de travail organisés, travailleur protégé» et ce, dans le but de promouvoir la culture de sécurité et de santé au travail; sensibiliser les employeurs à l'effet d'améliorer les conditions de travail des employés. Le programme de cette journée est axé essentiellement sur la sensibilisation et l'information des employeurs ainsi que les employés sur l'importance de l'hygiène et sécurité, c'est pourquoi des communications vont se faire sur les thématiques suivantes: hygiène et sécurité, médecine du travail, prévention des accidents du travail et maladies professionnelles. Le nouveau directeur de la Cnas d'Alger, Tayeb Bounedjar sera, lui- même de la partie en accueillant les employeurs et employés pour débattre de cet aspect ô combien important! Le rendez-vous est donc donné lundi prochain au siège de l'agence Cnas sis 9 et 11 avenue du 1er-Novembre- Alger...