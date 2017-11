L'Utica menace de faire une grève générale

La présidente de l'Utica, Wided Bouchamaoui, a annoncé mardi dernier que les chefs d'entreprise tunisiens pourraient observer une grève générale ou encore fermer leurs unités de production, si le gouvernement poursuit sa démarche d'augmentation excessive des taxes imposées aux sociétés. Intervenant lors d'une rencontre tenue au siège de l'organisation patronale sur la LF 2018, elle a réitéré que «l'Utica se retirera du Document de Carthage en cas d'adoption de la loi de finances 2018 dans sa version actuelle par l'ARP et décrétera l'escalade dans ses prochaines positions». Elle a, par ailleurs, regretté que les propositions avancées par l'organisation patronale n'ont pas été prises en considération, notamment en ce qui concerne la restructuration des entreprises publiques, la réforme du système de compensation et l'amélioration du climat des affaires.«L'entreprise tunisienne n'a plus de souffle pour continuer à travailler dans des conditions pareilles», a-t-elle martelé.