Le célèbre Nikon craque devant les smartphones

Le japonais Nikon a annoncé lundi dernier la fermeture de son usine en Chine fabricant des appareils photo compacts, une nouvelle illustration des difficultés de ce segment, dévasté par la concurrence des smartphones et leurs capteurs d'images intégrés. Nikon, l'une des marques de référence du secteur, a décidé d'arrêter immédiatement la production dans son usine Nikon Imaging China (NIC) qui emploie près de 2 300 personnes à Wuxi, près de Shanghai (est). «Ces dernières années (...) en raison de l'essor des smartphones, le marché des appareils photo compacts a diminué rapidement, conduisant à un déclin significatif du niveau d'activité de NIC et créant une situation économique difficile», a justifié Nikon dans un communiqué.

Il a ajouté s'attendre à un coût de 7 milliards de yens (près de 53 millions d'euros au cours actuel) en raison de cette fermeture d'usine. Il possède d'autres usines fabriquant des appareils photo, notamment au Japon et en Thaïlande.