Les jeux éducatifs trouvent place au Sila

La 22ème édition du Sila bat son plein à la grande joie des visiteurs. Les exposants les accueillent avec le sourire au niveau de leurs stands. Nouveauté cette année, au beau milieu des milliers de couvertures de livres, se faufilent des jeux éducatifs, des petites voitures ou même des livres de coloriage aux couleurs écarlates. Avec plusieurs stands étrangers et algériens qui leur sont destinés au niveau du pavillon Al Haggar, la présence des jeux éducatifs se fait de plus en plus sentir puisque pâte à modeler, coloriages, puzzles et jeux de société ont fini par s'imposer sur les stands du Sila. Un phénomène qualifié de «mode» par un des premiers exposants à vendre des jeux éducatifs au Sila. Situé au Hall Ahaggar, le stand SOS AL Barra propose spécifiquement des produits destinés aux enfants, notamment autistes ou avec des retards de langage. «Nous avons plus de 200 produits, qui permettent à l'enfant de développer sa motricité et sa concentration», indique-t-on dans ce stand.