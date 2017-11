Un salon en décembre pour exporter la Deglet Nour

xLa production de la datte a presque doublé passant de 600 096 tonnes en 2012 à environ 1 100 000 tonnes en 2017 dont 3% sont exportées, selon la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci). L'Algérie est classée parmi les principaux pays producteurs de dattes (4e rang mondial avec 14% de la production mondiale) et le montant des exportations en 2016 a été de 37 millions de dollars, un chiffre dérisoire par rapport au potentiel existant. On va en débattre lors du 3e Salon international de la datte de Biskra (Sidabtech) prévu du 2 au 5 décembre prochain. Initié par la Chambre de commerce et d'industrie des Zibans et la Caci, le Salon s'intéressera au créneau des dérivés de la datte qui renferme des opportunités pour la création de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME). Il est prévu une rencontre entre les différents acteurs intervenant dans le domaine de la datte, producteurs, distributeurs, exportateurs, agronomes, industriels, banquiers et pouvoirs publics. 54 variétés parmi les 360 existantes sont mises sur les marchés national et international, principalement Deglet Nour et Degla Beida. La datte est destinée à une quarantaine de pays et des efforts sont déployés pour pénétrer la Chine et le VietNam.