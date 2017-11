Fin de la green card?

Le président américain, Donald Trump, a annoncé qu'il comptait mettre fin au système de la loterie américaine, qui donne chaque année le droit à environ 50.000 personnes de différents pays de bénéficier d'un permis de séjour et de travail aux États-Unis. S'exprimant suite à l'attentat de New York, qui a fait huit morts et plusieurs blessés mardi dernier, le président américain s'est dit favorable à la suppression du système de la loterie, qui aurait permis à l'auteur de l'attaque d'entrer sur le sol américain en 2010.

«Le terroriste est entré dans notre pays grâce au programme de loterie de visas de diversité, une merveille de Chuck Schumer» a ironisé Donald Trump sur Twitter, fustigeant le chef de l'opposition du parti démocrate au Sénat américain.