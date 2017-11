La Protection civile aux normes internationales

La Protection civile algérienne a obtenu la certification aux normes internationales Insarag (Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage) en zones urbaines sous l'égide des Nations unies. Ce couronnement de la Protection civile est venu consacrer deux années de mise à l'épreuve soutenue d'exercices exécutés aussi bien au niveau national qu'a l'étranger, supervisés par des experts internationaux de renom. Conformément aux règles et principes initiés par l'organisme Insarag/ONU, l'équipe algérienne Husar ayant été soumise à l'évaluation des experts internationaux, est composée de plusieurs groupes dédiés au commandement, secours médicalisés, recherche, sauvetage et logistique... dotés de tous les équipements nécessaires exigés par les certificateurs.