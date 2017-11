Plus besoin de chirurgie pour les calculs rénaux

Un lithotripteur qui est un appareil permettant la pulvérisation et l'élimination par les voies naturelles de calculs rénaux, figure parmi les équipements de pointe qui ont doté le nouvel établissement hospitalier spécialisé dans la greffe d'organes et des tissus, mis en service au cours de la semaine écoulée au niveau du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Frantz Fanon de Blida. L'exploitation au profit de tous les malades de cet appareil, dont la disponibilité se limitait auparavant à quelques centres privés, et dont les frais d'une séance peuvent atteindre les 50.000 dinars, va mettre un terme définitif à la chirurgie du ventre. Le nouvel établissement, opérationnel 11 années après le lancement de son chantier de réalisation, va dans une première étape, abriter des actes chirurgicaux relatifs à des pathologies urologiques (voies urinaires, cancer de la vessie), avant de voir ses activités élargies, dans un mois, aux transplantations rénales, puis progressivement à d'autres organes. La possibilité est offerte à tous les insuffisants rénaux, au même titre qu'aux malades de l'appareil urinaire, de se rapprocher des services de cet hôpital en vue de s'informer ou de prendre rendez-vous.